"فوري": تحصيل مصروفات المدارس إلكترونيا خطوة على الطريق الصحيح

كتبت- ياسمين محمد:

قال المهندس أشرف صبحي، المدير التنفيذي لشركة "فوري"، إن سبق المدارس الحكومية للمدارس الخاصة والدولية، في التحول إلى تحصيل المصروفات إلكترونيا، يدل عل أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة "فوري" الخاص بسداد مصروفات المدارس الحكومية إلكترونيا.

وأضاف صبري، أن تقديم خدمة سداد المصروفات المدرسية إلكترونيا يرسخ مفاهيم جديدة لدى الطلاب، تتعلق بالتحول إلى العصر الرقمي.

ولفت إلى أن عدد المدارس الحكومية في مصر، كبير جدا، وتحصيل المصروفات من الطلاب ورقيا، مهمة شاقة تستغرق وقتا وجهدا كبيرا حتى وصول الأموال لحسابات وزارة التربية والتعليم، إلا أنه بعد تعاقد الوزارة مع "فوري"، سيجري تحويل المصروفات لحسابات الوزارة في اليوم التالي مباشرة لإجراء عملية السداد.

وأكد أن التحول للخدمات الرقمية يسهل ويرفع كفاءة دورة العمل.