  • عاجل:البرلمان يُعلن تفاصيل التعديلات الدستورية القادمة.. تعرف عليها

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    "العطار" يطالب مجلس "الصحفيين" بتجميد طلبه بشأن ضياء رشوان

    08:00 م الأحد 03 فبراير 2019
    "العطار" يطالب مجلس "الصحفيين" بتجميد طلبه بشأن ضياء رشوان

    ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات

    كتب- مصطفى علي:

    تقدم وسام العطار، الصحفي بالأهرام، بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين، يطالب فيها بإلغاء وتجميد المذكرة التي سلمها للمجلس بتاريخ 20 يناير برقم 363، يطالب فيها بإحالة الدكتور ضياء رشوان لجدول غير المشتغلين.

    وقال العطار في مذكرته لمجلس النقابة: "يرجى إلغاء وتجميد المذكرة التي قمت بتسليمها للنقابة بتاريخ 20 يناير 2019 برقم 363، واعتبارها كأن لم تكن، والخاصة بطلب تحويل الزميل الدكتور ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين، ونرجو عدم استخدام أو عرض هذه المذكرة بأي شكل على أي لجنة أو هيئة أو مجلس تحت أي ظرف اعتبارًا من تاريخه، مع حفظ حقوقنا القانونية في هذا الشأن، وشاملا الزملاء الذين وقعوا، حيث أنهم متفقون في هذا الشأن".

    وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن ترشحه رسميا نقيبا للصحفيين، في الانتخابات التي تجرى في مارس المقبل.

    51400267_2273957815957784_8631341156224991232_n

    ضياء رشوان وسام العطار نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الهيئة العامة للاستعلامات

    الخبر التالى:

    الخرباوي: الإخوان لها أخطاء تاريخية وسياسية وجنائية وتسعى لتبريرها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان