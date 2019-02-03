"العطار" يطالب مجلس "الصحفيين" بتجميد طلبه بشأن ضياء رشوان

كتب- مصطفى علي:

تقدم وسام العطار، الصحفي بالأهرام، بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين، يطالب فيها بإلغاء وتجميد المذكرة التي سلمها للمجلس بتاريخ 20 يناير برقم 363، يطالب فيها بإحالة الدكتور ضياء رشوان لجدول غير المشتغلين.

وقال العطار في مذكرته لمجلس النقابة: "يرجى إلغاء وتجميد المذكرة التي قمت بتسليمها للنقابة بتاريخ 20 يناير 2019 برقم 363، واعتبارها كأن لم تكن، والخاصة بطلب تحويل الزميل الدكتور ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين، ونرجو عدم استخدام أو عرض هذه المذكرة بأي شكل على أي لجنة أو هيئة أو مجلس تحت أي ظرف اعتبارًا من تاريخه، مع حفظ حقوقنا القانونية في هذا الشأن، وشاملا الزملاء الذين وقعوا، حيث أنهم متفقون في هذا الشأن".

وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن ترشحه رسميا نقيبا للصحفيين، في الانتخابات التي تجرى في مارس المقبل.

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