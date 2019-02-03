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    رئيس الوزراء يكتب كلمة تذكارية بعد تفقده متحف الفن الإسلامي- صورة

    10:09 ص الأحد 03 فبراير 2019
    رئيس الوزراء يكتب كلمة تذكارية بعد تفقده متحف الفن الإسلامي- صورة

    مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، متحف الفن الإسلاميّ، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان، مدير المتحف.

    وتجول مدبولي في أنحاء المتحف، مشيدا بما نملكه من ثروة حقيقية.

    وقال الدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف، إن المتحف هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة، والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مروراً بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

    وكتب رئيس الوزراء كلمة تذكارية فى المتحف قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. شرفت بزيارة المتحف الاسلامى بالقاهرة، وقد انبهرت بالمحتوى الرائع للمتحف، وكذا الادارة الجيدة، والعرض المتميز للقطع الأثرية، وإن شاء الله، تشهد الفترة القادمة وضع المتحف على خريطة السياحة العالمية، لكى يتعرف السائحون على عظمة الحضارة الاسلامية".

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    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء متحف الفن الإسلامي الإسكان خالد العناني

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    "انبهرت بمحتواه الرائع".. تفاصيل زيارة​ رئيس الوزراء لمتحف الفن الإسلامي
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