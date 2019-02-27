عرفات الرابع.. القطارات تطيح بـ4 وزراء في 8 سنوات

كتب- أسامة عبدالكريم:

أطاح حادث انفجار جرار قطار رقم 2302 محطة مصر، الذي أودى بحياة 20 مواطنًا، وإصابة 43 آخرين، بوزير النقل هشام عرفات مثلما فعلت حوادث القطارات مع 3 وزراء منذ عام 2011؛ بحثًا عن تطوير المنظومة.

وقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، استقالة عرفات، الذي صمد في منصبه بعد عدة حوادث قطارات وقعت منذ توليه المنصب في فبراير 2017.

وسبق حادث قطار محطة مصر، عدة حوادث أبرزها حادث تصادم قطاري البحيرة الذي وقع في فبراير 2018 وأودى بحياة 12 مواطنًا و39 مصابًا.

وكذلك في يوليو 2018، شهدت قرية المرازيق بمركز البدرشين في محافظة الجيزة، انقلاب 4 عربات من قطار كان في طريقه إلى محافظة قنا، مما أدى إلى إصابة 61 شخصًا، كانوا ضمن ركاب القطار الذي انطلق من القاهرة.

"المتيني".. 15 حادثة

كان محمد رشاد المتيني، أول وزير للنقل يُقال بعد ثورة 25 يناير بسبب حوادث القطارات.

وتولى المتيني، وزارة النقل في الثاني من أغسطس عام 2012، واستقال في 17 نوفمبر من نفس العام، وبلغ عدد الحوادث في عهده نحو 15 حادثة، أبرزها تصادم قطاري الفيوم، الذي وقع ضحيته 4 قتلى و43 مصابا.

وأُقيل المتيني؛ بسبب تصادم قطار أسيوط بأتوبيس لنقل الأطفال كان ضحاياه 47 طفلا و13 مصابا.

حاتم عبداللطيف.. "البدرشين"

الإقالة الثانية، كانت من نصيب الدكتور حاتم عبداللطيف، الذي تولى الوزارة في 17 نوفمبر 2012 حتى 8 يوليو 2013، وأُقيل من الوزارة بسبب حادثة قطار البدرشين يوم 15 يناير 2013، الذي أوقع 19 شخصًا صريعًا، وأصيب 117.

الدميري.. قطار دهشور

تولى الدكتور إبراهيم الدميري، وزارة النقل، للمرة الثانية في 22 يوليو 2012.

وخلال الولاية الأولى للدميري، وقع حادث قطار الصعيد، والمصنف ضمن أسوأ 10 حوادث قطارات في العالم، بعد تفحم 361 جثة، وأُقيل من الوزارة على خلفية هذا الحادث.

وفي الولاية الثانية، في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، عرض "الدميري" خطة لتطوير السكك الحديدية، ولكن كان القدر أكثر سرعة، ووقع حادث قطار دهشور، حيث اصطدم القطار بسيارة نقل وأخرى "ميني باص"، وراح ضحيته 27 شخصًا، في سبتمبر 2013، ليقال من منصبه.