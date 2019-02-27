شاهد اللقطات الأولى للجرار المتفحم في محطة مصر

"حسابًا عسيرًا".. مدبولي يكشف ماذا قال السيسي عن حادث محطة مصر؟

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة ضعفهم تقريبًا، بحسب مصادر طبية.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات.

كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. وكان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصًا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.

ويرصد الفيديو التالي، نقلًا عن قناة "إكسترا نيوز"، اللقطات الأولى للجرار المتسبب في حريق محطة مصر.