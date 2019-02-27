جاري حصر الضحايا.. وزيرة الصحة: نقل مصابي "محطة مصر" لمعهد ناصر

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت بنقل مصابين جراء حادث حريق محطة مصر، إلى معهد ناصر.

وأضاف مجاهد لمصراوي، الأربعاء، أن الوزيرة تتوجه حاليا لزيارة المصابين هناك والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وأوضح أنه يجرى حاليا حصر أعداد الضحايا.

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة ضعفهم تقريبا، بحسب مصادر طبية.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.