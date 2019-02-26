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    مجلس الوزراء يوضح حقيقية توقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي

    03:07 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
    مجلس الوزراء يوضح حقيقية توقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي

    وزارة الصحة

    كتب- محمد غايات:

    قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتوقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي، وذلك لحين انتهاء حملة فيروس سي غير صحيح

    وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي، وأن أدوية مرضى السكر متوافرة بشكل طبيعي، ويتم صرفها بانتظام بجميع منافذ توزيع العلاج التابعة للتأمين الصحي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هي إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المرضى والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

    وأكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي للأدوية الحيوية كالضغط والسكر آمن تماماً ويكفى احتياجات المرضى، مضيفةً أن نظام التنبؤ المبكر بالأزمات الدوائية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وخاصة الأدوية الحيوية يعمل على مدار الساعة للكشف المبكر عن وجود أي أدوية ناقصة أو يحتمل نقصها خلال الفترة المقبلة.

    وتابعت الوزارة، أن هيئة التأمين الصحي تسعى إلى تطوير خدماتها، وإلغاء نسب المساهمات التي يسددها المرضى مع العلاج، مُضيفةً أن الأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة في جميع المستشفيات.

    وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).​

    وزارة الصحة مجلس الوزراء التأمين الصحي مرضى السكر

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