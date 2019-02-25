شيخ الأزهر يمنع الطلاب الوافدين من تلقي العلم في أي ساحات خارج الجامعة

كتب – محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الإثنين، منع ذهاب الطلاب الوافدين لتلقي العلم بأي ساحات خارجية بخلاف جامع وجامعة الأزهر.

وشدد الطيب، خلال لقائه أعضاء برلمان الطلاب الوافدين بالجامعة، على أن من يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

وقال عثمان نورستاني، رئيس برلمان الوافدين، إن فضيلة الإمام الأكبر شدد على ضرورة التزام الطلاب بالمنهج الأزهري ووعد بتوفير كل ما يحتاج إليه أبنائه الوافدون في تلقى العلوم والفنون في كافة المجالات داخل أروقة الأزهر جامعًا وجامعة.

وأشار نورستاني، إلى أنه تمت مناقشة مشكلة تأخير الإقامة لبعض الطلبة وجرى إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعرض رئيس برلمان الوافدين، مشاكل طلاب الدراسات العليا من عدم منح شهادة الدبلوم للطالب الذي أتم المرحلة التمهيدي، ووجه شيخ الأزهر الجهات المختصة بحل كل هذه المشاكل.

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