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المجلس القومي للمرأة ينظم قافلة طبية مجانية في أسوان

06:07 م الإثنين 25 فبراير 2019
المجلس القومي للمرأة ينظم قافلة طبية مجانية في أسوان

ارشيفية

أسوان – إيهاب عمران:
قالت الدكتورة هدى مصطفي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان، إنه جرى التنسيق بين فرع المجلس ونادى "روتاري الإسكندرية" ونظيره في "أسوان" لتنفيذ قافلة طبية تضم أكثر من 17 تخصصًا طبيًا في الفترة من 1 إلى 7 مارس المقبل.

وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة في أسوان أنه من المقرر توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات وتقديم العلاج وإجراء العمليات بالمجان، وذلك بالمستشفى العائم أمام موقف الأقاليم بمدينة أسوان.

قافلة طبية مجانية هدى مصطفي أسوان المجلس القومي للمرأة نادى روتاري الإسكندرية

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