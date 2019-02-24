الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

كتبت-ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 7 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 20 فبراير لسنة 2019، القانون رقم 7 لسنة 2019، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

ونصت المادة الأولى من القانون على: "يستبدل بنص البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتي:

المادة السابعة/ بند 2: ممثلو الوزارات الآتي ذكرها من الدرجة الممتازة: "الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي.