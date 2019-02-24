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    الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

    02:57 م الأحد 24 فبراير 2019
    الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتبت-ياسمين محمد:

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 7 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 20 فبراير لسنة 2019، القانون رقم 7 لسنة 2019، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

    ونصت المادة الأولى من القانون على: "يستبدل بنص البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتي:

    المادة السابعة/ بند 2: ممثلو الوزارات الآتي ذكرها من الدرجة الممتازة: "الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي.

    قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

    السيسي الجريدة الرسمية هيئة تنمية الصعيد مجلس النواب

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