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    ​وزير التعليم العالي يتفقد أول جامعة أجنبية بالعاصمة الجديدة.. اليوم

    04:00 ص الأحد 24 فبراير 2019
    ​وزير التعليم العالي يتفقد أول جامعة أجنبية بالعاصمة الجديدة.. اليوم

    الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

    القاهرة – (مصراوي) :

    يجري الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أول زيارة تفقدية لمحاضرات الطلاب بجامعة كندا – مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، منذ أن بدأت الدراسة بها، بمقر الجامعة في حضور جيس داتون سفير كندا في مصر، وعدد من الشخصيات العامة.

    وتستقبل ماكليلن رئيس جامعة كندا – مصر الدكتورة ديبي، وزير التعليم العالي والسفير الكندي، على أن يتفقدوا معا مباني الجامعة والتسهيلات التي تمنحها للطلاب وبعض الأنشطة العلمية والبحثية التي يشارك فيها طلاب الجامعة الأولى التي تبدأ الدراسة بجامعات العاصمة الإدارية، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن صدور أول قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت اسم "الجامعات الكندية في مصر"، لاستضافة فرع الجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر، بحيث يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

    خالد عبدالغفار جولة تفقدية جامعة كندا – مصر العاصمة الإدارية

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