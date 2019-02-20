36 كتابا.. وزير التعليم يشرح مناهج الصفوف الأولى بعد التطوير

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ألفت 18 كتابًا خلال الفصل الدراسي الأول، و18 كتابًا آخرين للفصل الدراسي الثاني، لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فقط هذا العام الدراسي 2018/2019، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد.

وبحسب بيان صحفي، جاء هذا خلال لقاء الوزير بمجموعة من الطلاب على هامش زيارته مدارس محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق نظام الثانوية المعدل وتفعيل استخدام أجهزة "التابلت".

وأوضح شوقي، أن أساتذة مركز تطوير المناهج هم من ألفوا الكتب، وراجعها أساتذة من كليات التربية.