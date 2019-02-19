غدًا.. عزاء المفكر حسنين كشك أحد مؤسسي التنظيم الشيوعي

القاهرة - مصراوي:

يقام عزاء المفكر الكبير الدكتور حسنين كشك، مساء الأربعاء، بمسجد عمر مكرم، والذي غيبه الموت اليوم، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن "كشك"، من أبرز علماء الاجتماع في مصر والوطن العربي، وعمل أستاذا لعلم الاجتماع، وخبيرا بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكان أحد مؤسسي التنظيم الشيوعي المصري.

وكان "كشك" صاحب مسيرة كفاحية وفكرية طويلة، وانتخب عضوًا باول مكتب سياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بعد المؤتمر العام الأول.