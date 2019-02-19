وزيرة السياحة: تدريب مفتشي الفنادق على معايير التصنيف الجديدة

كتب يوسف عفيفي:

عقدت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الجديد المنتخب، مؤتمرًا صحفيًا، هو الأول بعد الانتهاء من اتمام انتخابات الاتحاد والغرف السياحية الخمسة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات حيث كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال، للإعلان عن خطة العمل وأوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع السياحة.

وشارك في حضور المؤتمر النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأعضاء مجالس إدارات أعضاء الغرف السياحية الخمس، و عدد من قيادات الوزارة.

وبدأت الوزيرة المؤتمر بتهنئة الاتحاد والغرف على نجاح العملية الانتخابية، ووجهت الشكر للجان تسيير الاعمال لما بذلوه من جهود للنهوض بالقطاع.

وقالت إن ملف الانتخابات كان من الملفات التي كان لها أولوية خلال الفترة الماضية، وأشارت إلى أنها أكدت أكثر من مرة على انه بالانتهاء من إتمام الانتخابات الخاصة بالاتحاد والغرف السياحية يكون قد تم إنجاز الركن الأول من الإصلاح التشريعى ببرنامج الإصلاح الهيلكي بوجود مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن قطاع السياحة، لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، لافتة إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لتعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها لتيسير العملية الانتخابية.

واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر المحاور الخمسة الخاصة ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة من مجلس النواب في نوفمبر الماضي، وأكدت على اهمية التعاون مع القطاع الخاص لتطبيق رؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

واشارت الوزيرة إلى التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة ولجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأكدت دور الاتحاد والغرف في تحقيق محاور هذا البرنامج خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة، والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً، مشيرة الى أن تلك الإصلاحات ستتم بالتنسيق مع الاتحاد والغرف ومجلس النواب.

وأوضحت الوزيرة أن الاصلاح هيكلي يتضمن الى جانب الاصلاحات التشريعية، الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين و هو ما يطلق عليه الـ SOFT WARE ، بالاضافة الى رفع كفاءة المنشآت السياحية والفندقية او ال HARD WARE، و هو ما تعمل عليه الوزارة حاليا بالتعاون مع الاتحاد والغرف.

وقالت إن هناك مصفوفة تنفيذية لكافة محاور برنامج الإصلاح تم إعدادها وربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من قبل كل جهة و أنه سيتم وضع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بالتعاون مع الاتحاد لمتابعة ما يتم عمله بصورة دورية.

وفيما يخص رفع كفاءة العنصر البشري استعرضت الدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة لشئون التدريب، الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة HRDS ، مشيرة إلى أن هذه الخطة هى نتاج جهد متواصل وتعاون بين الوزارة وجميع الغرف السياحية والاتحاد من خلال عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية للتوافق الى أفضل السبل لتنفيذها.

واشارت إلى أن هذه الخطة ترتكز على تحسين كفاءة الموارد البشرية المرتبطة بالسياحة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة لتحقيق رضاء السائحين وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة.

وأضافت أن أهم أهداف هذه الخطة هى تخريج عمالة سياحية مؤهلة ومحترفة بالقطاع، وإلمام المدربين بالنظم التعليمية والإدارية المطلوبة تلبية للاحتياجات المستقبلية للقطاع، بالإضافة إلى تأهيل الخريجين والباحثين عن العمل في مجال السياحة ، واستخدام الموارد بشكل فعال.

وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن عدة محاور للتنفيذ، منها ما يتعلق برفع كفاءة العنصر البشري من خلال التنسيق مع الاتحاد والغرف وتحليل الوضع الحالى وتحديد الاحتياجات، والبدء فى تنفيذ ذلك من خلال خطة عاجلة وخطة متوسطة الأجل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز على نموذج التعلم 70 – 20 – 10 الذي يضمن كفاءة تطبيق الخطة عن طريق التدريب العملي.

وأشارت الدكتورة سها بهجت إلى أن الخطة العاجلة تستهدف 5400 متدرب في قطاعات السياحة المختلفة بالتعاون مع الغرف المختصة لمدة عام من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2019، والعمل على زيادة الأعداد المستقبلية للمتدربين بالتنسيق مع القطاع.

وتحدثت بهجت عما تم انجازه خلال الفترة الماضية وحتى الآن فى هذا الملف، حيث تم تدريب 1200 من العاملين بالقطاع بمحافظة جنوب سيناء و250 في البحر الأحمر و250 من العاملين في المركب العائمة على برنامج HACCAP ، إلى جانب تدريب 250 من العملين في مجال الأغذية والمشروبات في الأقصر وأسوان، وتدريب عدد 220 من العاملين في الشركات السياحية بالتعاون مع الغرفة المختصة.

وأضافت أنه جاري العمل على رفع كفاءة 1500 من العاملين بمجال الأنشطة المائية والغوص بالتعاون مع غرفة الغوص، و500 من مديري المطاعم بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية.

وعن التشغيل السياحي أشارت الدكتورة سها إلى أهمية توفير عمالة لمقابلة احتياجات سوق العمل والزيادة المستمرة في أعداد السائحين حيث نستهدف توظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة وزيادة تشجيع تمكين المرأة على الدخول في سوق العمل السياحي.

وأكدت على أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال التنسيق المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المختصة ومؤسسات التعليم العالي والفني لتحقيق هذه الاحتياجات من خلال تطوير المناهج التعليمية المقدمة.

وفيما يخص رفع كفاءة المنشآت الفندقية تحدث عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة عن منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية والتي لم تُحدث منذ 2006 ، مشيرا إلى أنه جارى العمل على الانتهاء من هذه المنظومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع تنافسية الفنادق بما يتواكب مع المعايير الدولية.

وأضاف أنه يتم تنفيذ ذلك من خلال رؤية جديدة بالاستعانة بخبراء من منظمة السياحة العالمية متخصصين في تصنيف الفنادق، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب مفتشي الفنادق بالوزارة على معايير التصنيف الجديدة بإستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من خلال الإعتماد على Tabletsمصنعة خصيصاً لهذا الهدف.

وأشار إلى أنه سيتم عمل زيارات لهذه الفنادق خلال ستة أشهر لتعريف الفنادق بالمعايير الجديدة و الوقوف على مدى تطبيقها لتلك المعايير، مشيرا الى انه سيتم إعطاء الفنادق فرصة لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع هذه المعايير ، وقال ان المنظومة الجديدة ستراعي البعد البيئي.

وفى كلمته أشار المهندس عماد حسن مستشار الوزيرة للسياحة المستدامة إلى أن خطة الوزارة تضع على رأس أولاوياتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تقديم منتج سياحي جاذب وتنافسي مع مراعاة الحفاظ على عناصر البيئة الطبيعية وكذلك المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والمجتمعية لمواكبة المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، لافتا إلى أنه تم تكوين وحدة للسياحة المستدامة داخل الوزارة لمتابعة كل الأنشطة ذات الصلة بذلك.

وأوضح المهندس عماد حسن أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة برنامج النجمة الخضراء بلغ أكثر من 80 فندقاً بها حوالي 20,000 غرفة فندقية تمتثل لمعايير البرنامج المعترف بها من المجلس العالمي للسياحة المستدامة، وأضاف أنه جاري الآن العمل بين الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في القطاع الفندقي حيث تم الانتهاء من تركيب محطة طاقة شمسية بسعة 150 كيلو وات على سطح أحد الفنادق الفاخرة في القاهرة كنموذج يمكن تكراره.

من ناحيته أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية المنتخب على التعاون القائم والمستمر بين الاتحاد والوزارة، مثمنا الجهود التي قامت بها وزارة السياحة لإنجاح العملية الانتخابية، ووجه الشكر والتقدير للجان تسيير الاعمال على الجهود التي بذلوها خلال السنوات الماضية.

وقال أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي الذي وضعته الوزارة لتطوير قطاع السياحة ورفع تنافسيته، مشيرا الى أن الاتحاد بصدد إعادة هيكلة إداراته، مضيفا أنهم بصدد دراسة وضع المراكز المملوكة للإتحاد لرفع كفاءتها وتطويرها ورفع كفاءة الموارد البشرية لتمكنه من القيام بالدور المنوط به، بالاضافة الى تأسيس وحدة للدراسات الإقتصادية والإحصائيات.

وأكد أنه جاري التنسيق مع الوزارة والغرف المعنية ولجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لدراسة القوانين الخاصة بالسياحة تمهيدا لوضع روئ الاتحاد في شأنها يتناسب مع المتغيرات العالمية ولتحسين تنافسية القطاع السياحي.

وقال أنه جاري العمل على الانتهاء من منظومة الربط الألكترونية بالاتحاد ، فقد تم البدء في المرحلة الأولى لربط الحركة السياحية لغرفتي الفنادق والشركات، وجاري البدء فى دراسة وتنفيذ المرحلة الثانية للمنظومة لغرف لغوص والمنشآت السياحية والعاديات.

من ناحيته أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية على التعاون بين الغرفة والوزارة، مشيرا الى ما تم هذا العام في السدة الشتوية، حيث تم التنسيق مع وزارات السياحة والنقل والرى لتفادى مشاكل موسم السده الشتوية الذى انتهى دون أى مشاكل ، موضحا انه تم إستئجار 4 دفاعات لسحب الفنادق العائمة التي قد تتعرض للشحط، مع التزام الفنادق العائمة بالخط الملاحي المحدد.

وفيما يخص الإرتقاء بمستوى سلامة الغذاء والمعايير الصحية،قالق ماجد فوزى إنه بالتعاون مع الوزارة تم الاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في هذا المجال، والذي قام بالتفتيش على 104 فندق فى الغردقة و107 فندق عائم ، وأضاف أنه تم إرسال التقارير التي قدمها بيت الخبرة إلى الفنادق المعنية لاتخاذ اللازم من جانبها لافتا الى ان الغرفة ستقوم بمتابعة هذه الفنادق.

وقال أنه تم الإنتهاء من إنشاء قاعدة بيانات العاملين بالفنادق بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية ممثلة فى شرطة السياحة، وأنه تم تدريب غالبية الفنادق على إدخال البيانات وتم بالفعل إدخال 68 ألف بيان حتى الآن وجارى الإعداد لإستخراج الكارنيهات للعاملين بالمنشآت الفندقية.

وحول الكود المصرى الخاص بإشتراطات الحماية المدنية، قال انه تم التوافق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على التعديلات المطلوبة للإنتهاء من الكود المصرى للفنادق العائمة وكذلك الدليل الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية المقامة قبل صدور الكود الخاص بها، و جارى الإعداد لحوار مجتمعى حتى يتسنى إستصدار قرار وزارى فى ذات الشأن من معالى وزير الإسكان

•وفيما يخص التدريب، قال انه سيبدأ خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري تنظيم دورات تدريبية بمحافظة جنوب سيناء لسلامة الغذاء و دورات اللغة الإنجليزية تستهدف 1600 متدريب، كما سيبدأ خلال نفس الفترة تنظيم دورات تدريبية بمحافظة البحر الأحمر لسلامة الغذاء والإنقاذ والإسعافات الأولية والوقاية من أخطار الحريق تستهدف 950 متدربًا.

وقال السيد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة أنه تم تنظيم ملتقى تدريبي لأصحاب الشركات يستهدف رفع الوعي لدى 2600 صاحب شركة سياحة بأهمية التدريب حيث تم تنظيم الملتقي التدريبي الاول بحضور 200 صاحب شركة سياحية بالتعاون مع وزارة السياحة.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتدريب ما بين 10.000 إلى 15.000 سائق.

وفيما يخص تطوير الخدمات ومنظومة العمل بالغرفة، أشار الى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير كافة الخدمات المقدمة للشركات السياحية وأعضاء الغرفة إلكترونيا ، وذلك من خلال تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة وإستحداث بعض الخدمات مثل (mobile app ).

وفيما يخص السياحة الدينية قال أنه تم فتح باب تنفيذ رحلات العمرة مبكراً عن العاميين الماضيين وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة، و تم حل كافة المشاكل التى واجهت الشركات خلال فترة توثيق عقود العمرة وهو ما أدي إلي فتح مجال العمل أمام 1675شركة سياحة وذلك بزيادة قدرها 172% عن العام الماضي.

وعن الحج السياحى قال أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة تم إصدار ضوابط الحج بصورة مبكرة في سابقة تعد الأولي من نوعها، وأضاف أنه تم عمل حملة إعلامية ضخمة في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة واستخدام السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية الأكثر إنتشاراً بتكلفة تتخطي 5ملايين جنية في سابقة الأولي من نوعها.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية

انه جارى تنفيذ دورات تدريبية للعاملين ، وأشار الى أنه بالتعاون مع الوزارة تم تدريب 500 فرد على مستوى الجمهورية كدفعة أولى مع وضع خطة تدريب مستدامة للعاملين بالمنشآت السياحية، موضحا أنه جاري اختيار شركات عالمية لتدريب وتقييم المطاعم والعاملين بها في مجال صحة وسلامة الغذاء.

وأشار الى أنه جارى الإتفاق مع مركز بحوث البناء والإسكان على تخصيص باب مستقل للمنشآت السياحية فى كود الحريق، و جارى حاليًا تجهيز الموقع الإلكترونى للغرفة مع اضافة قسم خاص بالتوظيف ليتم التفاعل مع أصحابالأعمال والراغبين فى العمل.

واشار هشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إلى أنه جاري العمل على رفع كفاءة الموارد البشرية بالقطاع، فقد تم البدء فى الدورات التدريبية للعاملين فى القطاع فى مختلف المحافظات المعنية، وتم مراجعة منظمات التدريب المعتمدة للعمل على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان الدولية.

وفيما يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية البحرية، قال أنه جاري تنفيذ برامج تدريب لرفع الوعى لدى العاملين فى القطاع.

وأضاف أنه جاري العمل على تطوير البنية التحتية لسياحة الغوص والأنشطة البحرية من خلال مراجعة التشريعات الخاصة بصناعة الغوص وإستحداث ما يلزم لإستدامتها، ورفع كفاءة اليخوت العاملة فى القطاع.

وأشار علي غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية إلى أن الغرفة قامت بعقد عقد عدة لقاءات للتوعية بالأعمال ذات الأثر السلبى على السياحة مع العاملين فى محال بيع السلع السياحية فى عدد من المحافظات السياحية في الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء، لافتا الى أنه تم البدء فى عمل دورات تدريبية للعاملين فى محال بيع السلع السياحية، كما سيتم التعاون مع وزارة السياحة والاتحاد لعقد دورات تدريبية على صناعة السلع السياحية وهي السجاد والنحاس والصدف والجلد والزجاج والخيامية.