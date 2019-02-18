وزيرة السياحة تكشف لمصراوي خطة استقبال جماهير منتخبات بطولة أمم أفريقيا

الحكومة: التوسع في تحويل السيارات للغاز الطبيعي.. و"المركزي" يستعد

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير - فريد قطب:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الحكومة المصرية تعيش حالة من الطوارئ استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية المرتقبة منتصف العام الجاري.

وأوضحت المشاط، ردًا على سؤال مصراوي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الجديد، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلف الوزارة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية، لاسيما أن البطولة مقرر استضافتها خلال موسم الصيف، مؤكدة أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الاستعدادات للبطولة.

وأضافت أن وزارة السياحة عقدت مؤخرا اجتماعا مع الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث المطلوب للتجهيز للبطولة الأفريقية وما هو المطلوب من القطاع السياحي لدعم الاتحاد في البطولة، مؤكدة أهمية دراسة الأمر بدقة شديدة

ووضع خطة معلومات مع الغرف السياحية والجهات المعنية والتواصل مع الجميع للخروج ببطولة تليق باسم مصر.

ونوهت إلى أن وزارة السياحة شكلت أيضا لجنة لمتابعة الاستعدادات للبطولة بالتعاون مع كافة الشركات السياحية والقطاع الخاص والأنشطة السياحية برئاسة كامل أبوعلي، وهناك تعاون كبير في هذا الملف لعمل برامج سياحية للسائحين قبل وأثناء البطولة.

وتابعت: "القطاع الخاص يحدد البرامج وهناك تنسيقات جارية بين الوزارة وكافة الجهات المعنبة لوضع خطة قوية للاستفادة القصوى من البطولة".

ولفتت الوزيرة، إلى أن اتحاد الكرة المصري قام بإنشاء لحنة ﻹدارة هذا الملف ايضا، وخلال أسابيع سيتم عرض الأمر على المشاركين في البطولة".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المُقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو القادم، وذلك لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.