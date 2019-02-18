"الهجرة" تنظم غدًا احتفالية "إحياء الجذور" بمشاركة جاليات من أرمينيا وقبرص واليونان

القاهرة- أ ش أ:

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج غدًا الثلاثاء، احتفالية "إحياء الجذور"، بمشاركة الجاليات من دول أرمينيا وقبرص واليونان، ضمن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشارك في فعاليات الاحتفالية – التي تُقام بدار الأوبرا المصرية – وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ولفيف من رجال الدولة والقيادات الشعبية ورجال الإعلام.

يُذكر أن مبادرة "إحياء الجذور" أطلقتها وزارة الهجرة مع الجانبين اليوناني والقبرصي للاحتفاء بجالياتهما اللتين كانتا وما زالتا تعيشان في مصر، حيث سيتم الاحتفاء بعدد من ذوي القدرات الخاصة من جاليات دول أرمينيا وقبرص واليونان، ضمن فعاليات الاحتفالية.