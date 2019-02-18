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"الاستثمارات ضاعت في الهواء".. وزير النقل للنواب: هذه غلطة عمرنا

03:12 م الإثنين 18 فبراير 2019
"الاستثمارات ضاعت في الهواء".. وزير النقل للنواب: هذه غلطة عمرنا

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

كتب- أحمد علي:

تعهد وزير النقل هشام عرفات بالاستغلال الأمثل للدائري الإقليمي، من حيث توزيع الخدمات وتدشين الموانئ الجافة، في دمياط والسادات وبرج العرب وغيرها، وذلك خلال حضوره اجتماع لجنة النقل في حضور رئيسها هشام عبدالواحد.

وركز الوزير حديثه على توصيح الهدف الاستراتيجي لتطوير شبكات لوجيستيات النقل، مؤكدا أن البلاد تتمتع بموقع جيد، وسط العالم ونافذة دخول لأوروبا بالنسبة لإفريقيا، قبل أن يوضح، أن مصر لم تستفد من موقعها وأن هدف الفترة المقبلة يجب أن يكون تعزيز وتعظيم الربط المحلي والدولي.

واستطرد: لدينا 4 مشروعات للموانئ، الأول بتكلفة 72 مليار، ومشروعات أولوية عاجلة كموانئ جافة بـ 38 مليار، ومشروعات سكك حديد للتجارة الداخلية بـ 33 مليار جنيه، ومشروعات الطيران المدني بمليار جنيه.

وقال الوزير: غلطة عمرنا طول 40 سنة إننا اعتمدنا في التجارة الداخلية على النقل بالتريلات، فضاعت الاستثمارات في الهواء، وتم إنشاء مدن جديدة في العهود السابقة ولم نربط تلك المدن بالسكك الحديدية.​

هشام عرفات دمياط وزارة النقل مجلس النواب

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