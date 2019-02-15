وزارة التعليم الإماراتية تطلب خريجين من جامعة القاهرة للعمل بها

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم في الإمارات، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وذكرت الجامعة في بيان لها الجمعة، أن اللقاء بحث توفير احتياجات وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمعلمين من خريجي جامعة القاهرة في تخصصات الهندسة، والعلوم، والرياضيات، واللغة الانجليزية، واللغة العربية، واللغة الفرنسية، والصيدلة، والتربية الخاصة.

واتفق الطرفان، على استقطاب عدد من الخريجين من مختلف التخصصات للالتحاق بالعمل في وظائف التدريس خلال العام الدراسي الحالي 2018-2019 والعام الدراسي القادم 2019-2020.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم مقابلات المتقدمين والمرشحين خلال شهر مارس المقبل من عام 2019.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه فى الفترة الحالية هناك طلب كبير على خريجى جامعة القاهرة فى الدول العربية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات قد استعانت من قبل بعدد من خريجي الهندسة والعلوم بجامعة القاهرة للعمل في وزارة التربية والتعليم الإماراتية بعد قيام لجنة إماراتية العام الماضي بزيارة الجامعة وإختيار معلمين جدد.

وأكد الخشت، حرصه على مواصلة دفع أطر التعاون المشترك والتنمية الشاملة مع وزارة التربية والتعليم في الامارات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم بالربط بين التعليم وبين إحتياجات سوق العمل المحلى والعربى فى مختلف التخصصات، وأن أحد أهم أهدافها تخريج طلاب بمواصفات دولية قادرين على العمل فى مصر أو فى الدول العربية.

وأشار إلى أن الجامعة جاءت فى الفئة من 251 – 300 على مستوى الجامعات حول العالم وفقا لمعيارالتوظيف فى تصنيف QS الانجليزى، ومن المتوقع التقدم فى هذا التصنيف بعد إدخال 148 برنامجًا جديدًا في مرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا بمواصفات دولية.

وأعرب الجانبان، عن دعمهما لجهود التواصل والتعاون البنّاء للوصول إلى تحقيق أسس واستراتيجية التعاون المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الثنائية الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً لتوجيهات القيادة االسياسية للبلدين.