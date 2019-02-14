"إنهاء معاناة المرضى".. تفاصيل زيارة وزيرة الصحة المفاجئة لمعهد القلب

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بزيادة عدد عمليات القلب المفتوح، ومعدل إجراء القسطرة القلبية اليومي بمعهد القلب القومي لإنهاء معاناة المرضى.

جاء ذلك خلال زيارتها المفاجئة لمعهد القلب اليوم الخميس، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ مرورا بغرف العمليات وأقسام الأشعة والعناية المركزة، حيث وجدت تأخرا في عمليات تركيب منظم ضربات القلب، ووجهت بسرعة حل المشكلة على الفور.. مضيفا أن الوزيرة حرصت على الاستماع إلى شكاوى المرضى حيث وجهت بنقل حالة إلى مستشفى معهد ناصر لتركيب جهاز منظم ضربات القلب، وأخرى إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتامين الصحي لإجراء الجراحة اللازمة لها، كما وجهت الدكتور أحمد مصطفى نائب مدير المعهد، بإجراء جراحة عاجلة اليوم لمريض تم تأجيلها أكثر من مرة داخل المعهد.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة راجعت العديد من عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية التي تجرى داخل المعهد، حيث وجهت بزيادة إجراء عمليات القلب المفتوح، وزيادة معدل إجراء القسطرة القلبية يوميا لاستيعاب عدد أكبر، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة للمرضى في تخصصات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، أحد التخصصات الحرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن وزيرة الصحة تفقدت غرفة قرارات نفقة الدولة داخل المعهد وراجعت عدد اللجان الثلاثية التي يرسلها المعهد للمجالس الطبية المتخصصة، ووجهت بسرعة إرسال كافة اللجان إلى المجالس بصفة دورية وعدم تأخيرها لسرعة إصدار القرارات العلاجية، حرصاً على تلقي المريض الخدمة الطبية المطلوبة في أسرع وقت ممكن، كما وجهت وزيرة الصحة بزيادة أعداد التمريض المتعاقد مع المعهد حتى يتم تشغيل كافة أسرة الرعاية بكامل طاقتها، ووجهت أيضا بصرف المستحقات المالية الخاصة بمساعدي التمريض وتمريض الرعاية، وفنيي القسطرة، المتعاقدين مع المعهد، نظراً لعدم صرف مستحقاتهم منذ 3 أشهر.

يذكر أن معهد القلب القومي يجري شهرياً 1550 عملية قسطرة قلبية، و257 عملية قلب مفتوح، كما يستقبل يومياً حوالي 3 آلاف مواطن بالعيادات الخارجية.