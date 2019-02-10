رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ مبنى المصالح الحكومية بأسوان

كتب- محمد غايات:



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وزيرا التنمية المحلية والشباب، ومحافظ أسوان ومسئولو وزارة الإسكان الواجهات الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة، والتي لاقت قبولًا واسعًا، حيث تم تشطيب عدد من العمارات كعينات، وأشاد بها رئيس الوزراء.

كما تفقد مدبولي ومرافقوه، مبنى المصالح الحكومية بالمدينة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذه، وتخصيص جزء منه للمرور والباقي للمصالح الحكومية المختلفة تنفيذًا لتكليفات الرئيس، بوجود مبانٍ للمصالح الحكومية على مستوى عالٍ.

وانتقل رئيس الوزراء لتفقد المشروعات المخططة بمنطقة الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، ومنها 66 فيلا كاملة التشطيب، حيث تجول بأول عينة تشطيب بإحدى الفيلات، المطلة على النيل، وكذا أعمال الطرق، والمياه، والصرف.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز أسوان الجديدة: "يبلغ إجمالى الاستثمارات بمشروعات الخدمات بالمدينة، نحو 231 مليون جنيه، كما يتم تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، وجارٍ أيضًا تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فداناً، لاستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة"، موضحًا أن إجمالى الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة، بلغت منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2018، حوالي 2 مليار جنيه.



وأضاف "رشاد": "جارٍ تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالحيين الثانى والثالث، ومنطقة الامتداد، وسيق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين"، موضحاً أنه تم إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، باستثمارات 168 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى 12/2019.



وتابع: "بلغ إجمالي الاستثمارات بمشروعات الخدمات، نحو 231 مليون جنيه، حيث يجري تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسى، ومدرسة ثانوية بها 19 فصلاً، ومجمع للمعاهد الأزهرية، ومستشفى عام به 158 سريراً، وحضانة أطفال، وملعب خماسي، ومركز صحي حضري، ومركز تجاري، ومراكز تجارية مصغرة يضم كل منها (3) محال، ووحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومركز شباب، وحديقة بالحى الأول".

كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا خدميًا، وتضم (5 حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسى، وملعبى كرة خماسية، ومركز تنمية رياضية، ووحدتين صحيتين، ومبنى إسعاف، و4 أسواق تجارية، ومركز صحى، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرور أسوان، وبوابة للمدينة).



وأشار إلى أنه جارٍ تطوير المدخل الغربى (الطريق الصحراوى القاهرة أسوان)، مشيرا إلى أنه تم تشغيل عدد من المشروعات، وتشمل (مبنى رياض الأطفال التابع لمدرسة النيل الدولية للعام الحالى (2018/2019)، ومن المقرر تشغيل مدرسة النيل الدولية فى العام (2019/2020) - مبنى قسم الشرطة بالحى الأول - مبنى الإسعاف بالحى الأول - مدرسة اللغات بالحى الأول - كلية الدراسات الإسلامية للبنات التابعة لجامعة الأزهر بالحى الثانى - مدرسة رياض الأطفال بالحى الثالث - 6 كليات بجامعة أسوان فرع مدينة أسوان الجديدة بالحى الثالث).

وأضاف أنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة (17.12) فدان لإنشاء فرع للجامعة المصرية الكندية بالحى الثالث، وقطعة أرض بمساحة (17.55 فدان) لإنشاء كليات ومدينة جامعية تابعة لجامعة الأزهر الشريف، وقطعتى أرض بمركز خدمات الحى الأول لإقامة كنيسة كاثوليكية بمساحة (2246.4)، وكنيسة أرثوذكسية بمساحة (2961)، وتم إجراء قرعة علنية لـ616 قطعة أرض إسكان إجتماعى و146 قطعة أرض إسكان مميز و50 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً، وتم بيع 11 محلاً تجارية بالمزاد العلنى، وجارٍ تخصيص 8 قطع لصغار المستثمرين بنشاط سكنى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لفرع البنك الأهلى، وبنك مصر، ومن المقرر تشغيلهما قريبًا.​