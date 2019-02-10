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    "الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و600 ميجاوات

    06:08 م الأحد 10 فبراير 2019
    "الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و600 ميجاوات

    أرشيفية

    القاهرة- (أ ش أ):

    ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس السبت، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، 24 ألفا و600 ميجاوات مقابل 24 ألفا و700 ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 16 ألف ميجاوات.

    وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

    وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة خلال 27 شهرا حتى ديسمبر 2018.

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