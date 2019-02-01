رئيس الوزراء يتابع آخر استعدادات استضافة بطولة الأمم الأفريقية

كتب - محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة أن يكون الفكر الاستثماري حاضراً بقوة عند تنفيذ أعمال تطوير استاد القاهرة وكافة تجهيزات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بحيث يتم الاستفادة من الإمكانات التي أبدى الرُعاة المصريون والأجانب استعدادهم لتوفيرها، وذلك من أجل تخفيف عبء التمويل عن ميزانية الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بترتيبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بحضور المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء راجع مع وزير الشباب التصميمات الخاصة بأعمال التطوير لاستاد القاهرة الدولي، بما في ذلك تطوير وتجميل مداخل ومخارج الاستاد، وتحديث المقصورة الرئيسية المخصصة لكبار الزوار، وكذا تطوير ورفع كفاءة مدرجات الجماهير ودورات المياه.

كما تضمنت تصميمات أعمال التطوير غرف خلع الملابس والمرفقات الملحقة بها، والتي تم زيادتها لتناسب استضافة الاستاد لمباراتين متتاليتين في دور المجموعات بالبطولة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع بمتابعة الأعمال في الاستاد على مدار اليوم، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التطوير قبل فترة كافية من بدء البطولة، اضافة لبحث إمكانية توسعة قاعة انتظار كبار الشخصيات والملحقة بالمقصورة الرئيسية حتى تستوعب اكبر عدد ممكن من ضيوف مصر من قادة ومسئولى الدول الأفريقية الذين سيحضرون حفل الافتتاح.