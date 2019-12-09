قبل ما تحجز العمرة.. 5 نصائح هتفيدك في رحلتك

كتب– يوسف عفيفي:

دائمًا ما يبحث الراغبون في أداء مناسك العمرة عن الطريق الآمن الذي يوفر لهم أفضل الحلول السريعة والمضمونة التي تحقق لهم السفر والطمأنينة عند حجز رحلاة العمرة.

وقالت وزارة السياحة والغرفة، إن الشركات السياحية هي الوحيدة المنوط لها حق تنظيم رحلات العمرة للموسم الجديد، محذرة المواطنين من الوقوع في النصب أو الاحتيال من قبل السماسرة، وبعض المكاتب الوهمية التي تبيع البرامج بأسعار وهمية أكثر من سعرها الحقيقي.

ويرصد (مصراوي) أبرز 5 نصائح للرغبين في العمرة كالتالي..

1- الدخول على بوابة العمرة المصرية للتأكد من وجود شركة السياحة التي يرغب في السفر من خلالها.

2- التوجه إلى أي شركة سياحة مسجلة على البوابة لحجز برنامج الرحلة.

3- البعد عن التعامل مع السماسرة والوسطاء لعدم التعرض لمخاطر فقد المال.

4- التأكد من تسجيل برنامج الرحلة المتعاقد عليه مع شركة السياحة شاملًا (أسعار ومواعيد الرحلة ووسيلة النقل وفنادق الإقامة بالسعودية).

5- التأكد من الحصول على الباركود الذي يؤكد صحة تأشيرة العمرة وسلامة برنماج الرحلة وإتمام الحجز.

وبدأ العمل على بوابة العمرة المصرية منذ يوم 17 نوفمبر الماضي، حيث تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، والتي صدر قرار بإنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنة 2019، وعقدت وزارة السياحة مؤتمرًا صحفيًا في يوليو الماضي لإعلان تفاصيل إنشائها بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.

كما انطلقت رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 هجرية إلى الأراضي المقدسة، نهاية الشهر الماضي، حيث بلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة (1833) شركة، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية (500)، وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، قطاع الشركات بوزارة السياحة بالأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم.​