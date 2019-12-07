شعراوي يطالب المحافظين الجدد برعاية "حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، ورشة عمل للمحافظين الجدد تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية وقيادات الوزارة.

ووجه شعراوي، المحافظين الجدد، بضرورة توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجًا ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشدد الوزير، على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل كافة الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.

وقال الوزير: "فيما يتعلق ببرنامج حياة كريمة فنحن نعكف حاليًا على ضع التصور النهائي للمبادرة وإطارها المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي لمشاركتها مع المحافظين ونأمل أن تقوموا بدور كبير في سرعة تشكيل الهيكل المؤسسي بالمحافظات".

وطالب الوزير، محافظي سوهاج وقنا بضرورة إعطاء اهتمام خاص لبرنامج تنمية الصعيد باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، متابعًا: "في هذا الشأن عليكم بمتابعة تنفيذ خطة المرحلة الأولى الجارية الآن باستثمارات حوالي 4 مليارات جنيه ويجب نهوها قبل 30 يونيو 2020، وعليكم متابعة إجراءات طرح وتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الثانية (2019 – 2022) باستثمارات 8.8 مليار جنيه والتي تبدأ من العام المالي 2019/2020".

وأكد الوزير، أن الرئيس ورئيس الوزراء يوليان اهتمامًا خاصًا بهذا البرنامج، كما تعتبره وزارة التنمية المحلية برنامجًا رائدًا ووجه رئيس الوزراء بتعميم التجارب الناجحة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أهمية متابعة إجراءات تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة على كافة المستويات المحلية بالمحافظة والعمل على توفير كل ما يلزم لنجاح هذه المنظومة والانفتاح على الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن وبخاصة أن الدولة وضعت تصورًا طموحًا للتعامل مع هذا الملف الهام وفي إطار من التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.

وأضاف الوزير، أنه في إطار تلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإستراتيجية بناء الإنسان المصري واهتمام وزارة التنمية المحلية بتأهيل وتمكين الشباب والمرأة، وطالب الوزير بضرورة القيام بدور قيادي في دمج هذه المبادرات على المستوى المحلي والعمل مع الشباب والنساء بالمحافظات وإتاحة فرص التأهيل والتمكين لهم، ومساعدتهم على المشاركة في عملية التنمية وبناء قنوات مستدامة للحوار المستمر معهم.