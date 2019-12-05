بتشكيله الجديد.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين

كتب - محمود مصطفى:

بدأ صباح الخميس، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المحافظين الجدد؛ لمتابعة تكليفات رئيس الجمهورية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين الجدد، ووجه الشكر للمحافظين السابقين.

كان 16 محافظا جديدا، أدوا الأربعاء المقبل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.