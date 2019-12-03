تغييرات في الإذاعة: "حبيب" للبرنامج العام.. و"مدني" للقرآن الكريم

كتب- مصطفى علي:

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، قرارًا بنقل الدكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام؛ لتولي رئاسة شبكة القرآن الكريم خلال الفترة المقبلة.

كما شملت القرارات اختيار أبوالعلا حبيب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، لرئاسة شبكة البرنامج العام خلفا لمدني، ضمن حركة تغييرات طلبها رئيس الإذاعة محمد نوار من رئيس الهيئة، وتم إخطار الشئون المالية والإدارية بالإذاعة بها رسميا.

وعقد مدني وأبوالعلا اجتماعات عاجلة مع مديري العموم في الشبكتين لتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وقال أبوالعلا في بيان اليوم، إن الفترة المقبلة تشهد تغييرا في شكل بعض البرامج وتقديم أفكار جديدة.

وقال حسن مدني إن مراحل التطوير في إذاعة القرآن الكريم مستمرة خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع خطة تجديد الخطاب الديني بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، كما ستتم إعادة التلاوة القرآنية لكبار المقرئين.