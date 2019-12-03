السيسي يتفقد مدينة دمياط للأثاث.. ويوجه الحكومة بدعم أصحاب الورش
دمياط- أ ش أ مي مدحت:
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مدينة دمياط للأثاث، على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط.
واستمع الرئيس السيسي - خلال الجولة - إلى شرح تفصيلي لسير العمل بالمدينة ومراحل الإنتاج، كما استمع الرئيس لمطالب أصحاب الورش والعاملين بها والمعوقات التي تواجههم، حيث وجه الرئيس الحكومة بدعمهم وحل المشاكل التي تواجه الصناعة .
كما تفقد الرئيس المعرض الدائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع عدد من أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث.
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