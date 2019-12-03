أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

السيسي يتفقد مدينة دمياط للأثاث.. ويوجه الحكومة بدعم أصحاب الورش

02:41 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
السيسي يتفقد مدينة دمياط للأثاث.. ويوجه الحكومة بدعم أصحاب الورش

الرئيس عبد الفتاح السيسي

دمياط- أ ش أ مي مدحت:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مدينة دمياط للأثاث، على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط.

واستمع الرئيس السيسي - خلال الجولة - إلى شرح تفصيلي لسير العمل بالمدينة ومراحل الإنتاج، كما استمع الرئيس لمطالب أصحاب الورش والعاملين بها والمعوقات التي تواجههم، حيث وجه الرئيس الحكومة بدعمهم وحل المشاكل التي تواجه الصناعة .

كما تفقد الرئيس المعرض الدائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع عدد من أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث.​

هذا المحتوى من

Asha
السيسي دمياط الأثاث المشروعات التنموية

الخبر التالى:

وزير الكهرباء: رصدنا 22 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأهلي يقرر التصعيد دوليا ضد حكم مباراة النجم.. ويحدد 3 مطالب