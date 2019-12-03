فرص واعدة.. فيلم تسجيلي عن جهود التنمية في دمياط

كتب- مي مدحت:

عرض فيلمًا تسجيليا بعنوان (فرص واعدة) أعدته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وتناول جهود أبناء دمياط في مجال التنمية المستدامة على أرض مصر.

واستعرض الفيلم المشروعات الجديدة في محافظة دمياط، التي شملت مدينة دمياط للأثاث، إحدى أهم القلاع التنموية في تاريخ الصناعة المصرية، ومشروع دار مصر، وفندق (شتيجنبرجر اللسان) بمدينة رأس البر.

وأظهر الفيلم أن هذه المشروعات - التي تعتبر آفاق اقتصادية وبيئة استثمارية ومشروعات خدمية وعمرانية - كانت وستبقى على رأس أولويات القيادة السياسية؛ لتبقى دمياط قلعة صناعية تنموية تفاخر بها الأمة المصرية على مدى الزمن.