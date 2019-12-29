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تامر مرسي ينشر برومو قناة الزمالك.. ويؤكد: قريبًا

08:31 م الأحد 29 ديسمبر 2019
تامر مرسي ينشر برومو قناة الزمالك.. ويؤكد: قريبًا

تامر مرسي

كتب- مصطفى علي:

نشر تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، برومو قناة الزمالك التي من المقرر إطلاقها قريبًا.

وتضمن البرومو أغنية "زملكاوي" تضمنت كلمات "الزمالك هو الحياة.. الزمالك عشقي الوحيد"، كما تضمن البرومو لقطات للاعبي الزمالك وجماهيره، بالإضافة إلى حازم إمام أحد النجوم التاريخيين للنادي.

وقال مرسي: "قريبًا إن شاء الله".

قناة الزمالك تامر مرسي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيسبوك نادي الزمالك

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