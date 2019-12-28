البيئة: 300 ألف زائر للمحميات الطبيعية.. وإزالة ورد النيل من 12 ألف فدان

القاهرة- أ ش أ:

قالت وزارة البيئة في عام 2019، إنها تولي اهتماما كبيرا بقطاع المحميات الطبيعية وملف حماية التنوع البيولوجي لحماية وصون المحميات؛ للوصول بها إلى المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية.

ونظرا لما تشهده المحميات من برامج تطوير بلغ عدد زوار المحميات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019 ما يزيد على 164ر304 زائر مصري وأجنبي.

وأشارت الوزارة، في حصاد لأنشطتها خلال 2019، إلى قيامها برفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية لعدد من المحميات منها محميات سيناء والبحر الأحمر حيث تم إعداد خطة إدارة مناطق الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة لضمان حماية الموارد الطبيعية وتعظيم فؤائدها، كما تم الانتهاء من مجمع معامل رأس محمد لدراسة الحياة البحرية والتنوع البيولوجي وتطوير مركز الزوار ومناطق التخييم، وكذلك إعلان محمية رأس محمد على القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتم إعداد مخطط عمراني لمحمية نبق متوافق بيئيا واجتماعيا وثقافيا لمنطقة قرية الغرقانة البدوية مع الانتهاء من تنفيذ 90% من مشروع تطهير الألغام بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات.

وفيما يتعلق بمحمية أبو جالوم تم تطوير منطقة البلوهول وتنفيذ مسح للموارد البحرية بالمنطقة لتحديد وضعها البيئي الحالى وأهم أماكن الجذب بها ، فيما تم تطوير منطقة جبل موسى بمحمية سانت كاترين.

أما محمية طابا فقد تم إعادة تأهيل وتطوير بئر أبوياسر بوادى غزالة وتأهيل المنطقة لرحلات السفارى لتنشيط السياحة البيئية ،فيما تم تطوير مركز الزوار بمحمية وادى الجمال، ويتم حاليا العمل بالمرحلة الثانية لتطوير محمية الغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، وتم إنشاء سدين بمحمية وادى دجلة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتلافى أخطار السيول.

وعن محميات الفيوم (وادى الريان وقارون) فقد تم الانتهاء من تطوير المتحف المفتوح بمنطقة جبل قطراني، بالإضافة إلى تطوير منطقة الشلالات بمحمية وادي الريان وإعلان منطقة وادى الحيتان على القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية بالإتحاد الدولي لصون الطبيعة،

كما تم تنفيذ 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، تمهيدا لوضعها على برامج السياحة بالفيوم، بما ساعد على توفير (90) فرصة عمل مباشرة.

وفي مجال إدارة شبكة المحميات الطبيعية بفاعلية وكفاءة، تعمل وزارة البيئة على تطوير أساليب إدارة شبكة المحميات وفق النظم العالمية بما يضمن تحقيق الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية ودمج المجتمع المحلى بالمحميات بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى حيث تم إعداد الاشتراطات البيئية لممارسة الأنشطة بمحمية الغابة المتحجرة، التنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية في إزالة ورد النيل والنباتات المائية الطافية من المنطقة الغربية من بحيرة البرلس حيث تم إزالة ورد النيل والنباتات الطافية من مساحة (12 ألف فدان) وأصبحت هذه المساحة صالحة للصيد الحر.

ونفذت الوزارة برنامجا لرصد وحصر الطيور المائية المهاجرة وتدريب الباحثين على المنهجية الحديثة لرصد الطيور المائية المهاجرة بالدعم الفني من مشروع "نحو الإدارة المتكاملة للطيور المائية المهاجرة والأراضي الرطبة في مصر وجنوب الصحراء الأفريقية"، حيث حصلت مصر على الجائزة الأولى من اتفاقية الايوا لرصد الطيور المهاجرة.

وتم تفعيل منظومة إصدار التصاريح والممارسة لأنشطة داخل نطاق محميات البحر الأحمر و جنوب سيناء للشركات العاملة فى مجال تنظيم البرامج السياحية.

وحول ملف حماية التنوع البيولوجي، شنت الوزارة حملات مرور ومعاينة بالمحافظات لتقنين أوضاع مالكي الحيوانات المفترسة بإصدار تصاريح بيئية لاستخدام الحيوانات في عروض السيرك المتنقلة داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى المرور على الأماكن المخصصة لعرض الحيوانات المفترسة وفحص الأوراق الخاصة بها وكذلك ترخيص المدرب المختص ، القيام بحملات على محال بيع الحيوانات الأليفة والأسماك للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الإتجار فى الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية بمنع الإتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وأطلقت الوزارة مسابقة "أفضل مدرسة صديقة للبيئة" بشرم الشيخ والتي اعتمدت مشروعات لاستبدال البلاستيك بمشاركة الطلاب والمدرسين في إطار فعاليات محور البيئة بمنتدى شباب العالم 2019 ، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد لرفع الوعي البيئي في 50 مدرسة بإدارة الخارجة التعليمية، وتم علاج نسر من نوع Griffon Vulture بمحمية سانت كاترين، وإحباط تهريب 40 سلحفاة سودانية بالحدود المصرية السودانية.

كما تم تنظيم برنامج تدريبي لإعداد الكوادرالشبابية في مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة بمركز التميز البيئي بجبل الزيت، وتنظيم البرنامج الثالث لإعداد المرشد السياحي البيئي بمركز تدريب المحميات بمدينة شرم الشيخ لتفعيل مفهوم السياحة البيئية المستدامة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، كما تم إطلاق برنامج "جرين فينز العالمية" لتنظيم أنشطة الغوص في مصر بالتعاون مع وزارتي البيئة والسياحة الذي يعد المبادرة الأولى في مصر لتطبيق المعايير البيئية المستدامة.​