المتحدث العسكري ينشر فيلما تسجيليا بعنوان "خطوة على الطريق"

كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم، فيلما تسجيليا بعنوان "خطوة على الطريق" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وتضمن الفيلم جانب من الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتنمية الثروة الحيوانية وصناعتها التكميلية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي عبر عشرات الصروح الإنتاجية، ومنها الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني إحدى القلاع التابعة لمشروعات الخدمة الوطنية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.