"الوطنية للإنتاج الحيواني": منافذ ثابتة ومتحركة لطرح منتجات المجمع المتكامل بالفيوم للجمهور

كتب - محمود مصطفى:

قال اللواء أركان حرب فايز أباظة رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إن الشركة أعدت المخطط العام لمشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، ليشمل "مجمعات نموذجية لإنتاج اللحوم، مجازر آلية ومصانع للحلوم والمعلبات ـ مصانع للألبان ومنتجاتها ـ و25 ألف فدان للزارعة بالمحاصيل العلفية لصالح المشروع بإجمالي 22 موقعا في 9 محافظات ـ وكافة مشتملات المزارع النموذجية".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، صباح الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه روعي اعتبارات المعايير العلمية للمشروع كالبعد الوقائي والبيئى والقرب من محاور الطرق ومصادر المياه.

وأشار إلى أن المشروع يساهم في سد الفجوة الغذائية والسيطرة على الأسعار، وإدخال سلالات جديدة محسنة وراثيا للسوق المحلي، ما يعود بالنفع على المواطنين، والاستغناء عن الاستيراد تدريجيا.

ولفت إلى أنه تم إنشاء عدة منافذ حضارية ثابتة وأخرى متحركة لطرح منتجات الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني للمواطن المصري.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

ويهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع زارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.