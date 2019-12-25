وزير الزراعة: بدء تطوير 51 مزرعة متوقفة للإنتاج الحيواني بشكل فوري

كتب - محمود مصطفى:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ستبدأ بشكل فوري في تطوير 51 مزرعة للإنتاج الحيواني كانت متوقفة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، صباح الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم العمل على انتهاء وتوثيق قاعدة البيانات الثرورة الحيوانية، وترقيم رؤوس الماشية، واستيراد الرؤوس الحية بالتعاون مع جهاز المشروعات الخدمة الوطنية.

وأِشار إلى أنه سيتم تطوير مزارع التلقيح الصناعي للحفاظ على السلالات المحسنة وراثيا، ومساعدة صغار المربين، وتوفير عجول عشار محسنة، وأخرى تحت العشار، لافتا إلى أن سيتم تطوير 2 مزرعة سيتم الاسترشاد بهم في تطوير المزارع الأخرى، بغرب غرب المنيا للجاموس المحسن على مساحة 15 فدانا، ومزرعة بالنوبارية لإنتاج وتصنيع الألبان على مساحة 6 أفدنة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

ويهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع زارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.

ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.