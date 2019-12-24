النواب يوافق على اتفاقية توصيل الغاز للمنازل بين مصر والوكالة الفرنسية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 2019.

وأهم التعديلات التي تم ادخالها على المنحة الموعد النهائي لتنفيذ المشروع ليكون فى 29 ديسمبر 2023 والموعد النهائي للتعاقد على المشتريات 30 يونيو 2023، وضرورة تقديم أخر طلب للسحب إلى الوكالة قبل 15 يوم عمل من انتهاء الموعد النهائى للصرف، وإمكانية تمديد الموعد النهائي للسحب بالاتفاق المشترك بين الطرفين.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين إن المنحة سيستفاد منها الأسر غير القادرة من خلال المساهمة في رسوم الغاز بدعم أكثر من 800 جنيه، ثم يزيد إلى كامل قيمة الرسوم الخاصة بتوصيل الغاز؛ مما يرفع أعداد الأسر الواقعة تحت مظلة الدعم يصل بدعم أكثر من 2.5 مليون أسرة مما يحسن مستوى الحياة، ويدعم شبكة الغاز الطبيعى باعتبارهعا أفضل وسيلة للاستخدام المنزلى، وكذا الشركة المنفذة للأعمال وهيئة الغاز.

من جانبه، ناشد النائب عن محافظة قنا محمد الغول أن تراعى المنحة التوزيع الجغرافى للمحافظات والقرى الأكثر احتياجا وخاصة قنا، وهو ما عقب عليه عبد العال بالقول: القرى والمحافظات الأكثر احتياجا هي في الصعيد.