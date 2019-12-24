الأوقاف توقع بروتوكول مع وزارتي التعليم والتخطيط لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس

كتب - محمود مصطفى:

توقع وزارة الأوقاف، عصر الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين ووزارتي: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، بمقر الوزارة بباب اللوق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن البروتوكول يتم توقيعه بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن توقيع البروتوكول يأتي إيمانا منها بدورها المجتمعي.