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الأوقاف توقع بروتوكول مع وزارتي التعليم والتخطيط لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس

11:29 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الأوقاف توقع بروتوكول مع وزارتي التعليم والتخطيط لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

توقع وزارة الأوقاف، عصر الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين ووزارتي: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، بمقر الوزارة بباب اللوق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن البروتوكول يتم توقيعه بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن توقيع البروتوكول يأتي إيمانا منها بدورها المجتمعي.

وزارة الأوقاف وزارة التربية والتعليم وزارة التخطيط

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