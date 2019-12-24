"أمطار غزيرة ورعدية".. موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم الثلاثاء (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من اليوم الثلاثاء، يصاحبها رمال وأتربة، حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت شاكر لـ"مصراوي"، أن هناك تكاثر للسحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، تمتد خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة مع نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء.

وأشارت إلى أن الطقس غدًا الأربعاء وحتى الجمعة، يشهد استمرارًا في سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء، تكون متوسطة الشدة على القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة مع استمر نشاط الرياح تكون مثيرة للأتربة على الطرق المكشوفة، ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى نشاط رياح جنوبية غريبة قادمة من الصحراء الغربية بدء من الثلاثاء وحتى الجمعة، ما سيؤدي إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار.

وأوضحت شاكر، أن متوسط درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة تتراوح من 18-19، وعلى السواحل الشمالية من 18-19، وعلى شمال الصعيد 19-20، وعلى جنوب الصعيد 22-23 درجة مئوية.