"الهجرة" و"التعليم" يتفقان على تأهيل طلاب التعليم الفني وتطويع المناهج لتحقيق أهداف "مراكب النجاة"

كتب- أسامة علي:

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن الاجتماعات التمهيدية لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة"، التي كلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارة بإطلاقها، ضمن توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، التي عقدت في شرم الشيخ، في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة، أن التعليم له دور كبير في بث الأفكار الإيجابية، ومنع استقطاب الشباب تجاه الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن لقاء اليوم يأتي إيمانا بدور وزارة التربية والتعليم في تبني الأطر العلمية التي تجابه الظاهرة، ضمن مناهج الوزارة في المراحل التعليمية المختلفة، في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك طلاب التعليم الفني.

وتابعت وزيرة الهجرة أن حملة مراكب النجاة، تهدف إلى خلق فرص بديلة للشباب، والاهتمام بالتدريب على الحرف الفنية والمشروعات الصغيرة، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفني، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأشارت إلى أن الحملة ستستهدف المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتبدأ الأسبوع المقبل من محافظة الفيوم، باعتبارها واحدة من أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، وهو ما جعلها نقطة الانطلاق بالحملة.

من ناحيته، رحب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتضمين المناهج الدراسية سواء المناهج المطورة أو القديمة ما يوضح مخاطر الهجرة غير الشرعية، والعقبات التي قد تودي بحياة المهاجرين، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفني وجودته، لضمان تخريج دفعات لديها المهارة الكافية، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويوفر الفرص الآمنة للشباب.

كما أوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستسعى لإضافة أنشطة وتدريبات محفزة وتعريفية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة بمراحل التعليم المختلفة؛ ما يساعد على تعريف أبنائنا بهذه المخاطر، ويدفعهم إلى البدائل الآمنة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين وزارتي الهجرة والتعليم؛ تُعنى بتدريب طلاب التعليم الفني على الحرف التي تحتاجها الدول المستقبلة للهجرة الآمنة، والاستفادة من تجربة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير حقيبة تدريبية للطلاب، بالتعاون مع اليونيسيف، وكذلك تجربة وزارة الهجرة بإعداد مدربين من المعلمين في مدارس المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

شارك في اللقاء، كل من: الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، و مها سالم، مستشار وزيرة الهجرة للاتصال السياسيّ والإعلامي.