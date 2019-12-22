تهنئة ووعد بالتعاون.. العناني يلتقي وزيرة التعاون الدولي

كتب- محمد عاطف:

التقى مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة ووزيرة التعاون الدولي الحالية.

والتقى الوزيران لبحث الملفات المهمة، في وزارة السياحة، وبحث أطر التعاون المستقبلية بين وزارة السياحة والآثار، والتعاون الدولي.

وهنأت المشاط، عناني بالمنصب الجديد، متمنية له النجاح والتوفيق، ومعربة عن ثقتها الكاملة في قدرته على استكمال النجاح الذي تحقق في قطاعي السياحة والآثار.

ومن ناحيته هنأ الدكتور خالد العناني، الدكتورة رانيا المشاط متمنيًا لها مزيد من النجاح في منصبها الجديد، ومعربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها لتطوير قطاع السياحة، خلال توليها منصب وزيرة السياحة، مؤكدًا عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا.

وأشار العناني إلى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل، مشيدًا بالتعاون المثمر الذي كان بين الوزارتين قبل دمجهما، مثمنًا حرص المشاط على زيارته في أول يوم لتوليه منصب وزير السياحة والآثار، ما اعتبره نموذجًا جيدًا للتعاون المؤسسي المثمر في الدولة.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته في نجاح المنظومة الجديدة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.