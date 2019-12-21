بـ89 مليار جنيه.. التموين: 64 مليون مصري يستفيدون من السلع المدعمة

كتب- محمد سامي:

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 22.5 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلًا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر بـ89 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن وزارة التموين استهدفت استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة، لمستحقي الدعم من خلال تنقية البطاقات الذكية، وتكامل قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوي الإعاقة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، بجانب استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.