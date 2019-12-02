أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

أبرزهم الأمريكي.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

05:42 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
أبرزهم الأمريكي.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد.

وجاء السفراء، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كالآتي:

جوناثان كوهين - سفير الولايات المتحدة الأمريكية.

نيلسون مانويل كوزمى – سفير جمهورية أنجولا.

أنطونيو دى أجيار باتريوتا – سفير جمهورية البرازيل.

لواء طيار شيبا شومبياوندا – سفير جمهورية زيمبابوي.

سيرجيى تيرينتيف – سفير جمهورية بيلاروس.

الفريد جاكوبا كاليسا - سفير جمهورية رواندا.

محند صالح لعجوزى - سفير جمهورية الجزائر.

رينوكا داميانتى راجابكسا - سفيرة جمهورية سريلانكا.

هومر مافروماتيس - سفير جمهورية قبرص.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
78979762_557608674805363_8398480484841029632_n

السيسي أمريكا أنجولا البرازيل زيمبابوي بيلاروس نيلسون مانويل كوزمى أنطونيو دى أجيار باتريوتا الفريد جاكوبا كاليسا محند صالح لعجوزى

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| الإعلان عن شقق إسكان اجتماعي.. وانطلاق ثاني اجتماعات سد النهضة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان