أبرزهم الأمريكي.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

كتب- محمد سامي:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد.

وجاء السفراء، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كالآتي:

جوناثان كوهين - سفير الولايات المتحدة الأمريكية.

نيلسون مانويل كوزمى – سفير جمهورية أنجولا.

أنطونيو دى أجيار باتريوتا – سفير جمهورية البرازيل.

لواء طيار شيبا شومبياوندا – سفير جمهورية زيمبابوي.

سيرجيى تيرينتيف – سفير جمهورية بيلاروس.

الفريد جاكوبا كاليسا - سفير جمهورية رواندا.

محند صالح لعجوزى - سفير جمهورية الجزائر.

رينوكا داميانتى راجابكسا - سفيرة جمهورية سريلانكا.

هومر مافروماتيس - سفير جمهورية قبرص.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

