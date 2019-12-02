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ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب شعر طبيعي مستعار بالمخالفة للقانون

02:08 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب شعر طبيعي مستعار بالمخالفة للقانون

المضبوطات

كتب- طه عبيد:

أحبطت الإدارة الثانية بمبنى جمارك الركاب رقم (3) بمطار القاهرة محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار، بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

وأوضح مصدر بالمطار أنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الصين، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 15 كيلو جراما من الشعر الطبيعي المستعار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي للراكب.

وفي سياق متصل، تم ضبط راكب حاول تهريب مبالغ مالية حال سفره إلى روسيا، وذلك حيث وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة تفيد باعتزام أحد الركاب "ا.س" تهريب مبالغ مالية أثناء سفره لخارج البلاد.

وعقب اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات وبعد وصول المذكور إلى مطار القاهرة وحال تفتيشه وتفتيش حقائبه تم العثور بداخلها على عبوات بسكويت وبداخلها مبالغ مالية تصل إلى 26 ألفا و600 دولار أمريكي.. فتم مصادرة المبالغ المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.​

الجمارك مطار القاهرة الدولي تهريب شعر طبيعي مستعار

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