أنيسة حسونة: أفكر في كتابة جزء ثاني لـ"بدون سابق إنذار" بعد عودة السرطان

كتبت- ميرا إبراهيم:

"لقد عاد لي السرطان مجددًا بأسرع مما كنت أتوقع".. بهذه الجملة بدأت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، حديثها الذي كشفت خلاله أنها تفكر في كتابة جزء ثاني لكتابها الأول "بدون سابق إنذار"، وهي تقاوم المرض.

وسبق وأن كتبت "حسونة" في ذات التوقيت من العام الماضي، الجزء الأول من الكتاب، بعدما اكتشفت أثناء المراجعة الصحية، عودة مرض السرطان مجددًا لجسدها.

وقالت حسونة: "أنا لسه بفكر في أمر كتابة الجزء الثاني من الكتاب، والذي سيتضمن مواجهتي للسرطان مجددًا بعد التعافي، فالإصابة الثانية مر عليها أكثر من عام الآن وهي الفترة الزمنية ذاتها في الإصابة الأولى التي جعلتني أفكر في كتابة بدون إنذار، ولماذا العلاج لم يأتِ بنتيجة، وأكرره مجددًا".

وعن تفاصيل مرضها، أوضحت حسونة، أنها دخلت جراحة ثانية خلال رحلة العلاج الأخيرة، مضيفةً أنها تفكر قبل الشروع في كتابة الجزء الثاني من رحلتها مع السرطان بعد التعافي، في إذا ما كان مفيد من عدمه لزميلاتها المقاتلات لثاني مرة مع السرطان"، على حد قولها.

وتابعت: "وأفكر الآن هل الحديث عن إحساس المصاب مجددًا بعد التعافي وتعامله النفسي مع المرض مجدي لزميلاتي المقاتلات، وهل الحديث أيضًا بشأن مكافحة الإصابة الثانية والوصول لتوازن نفسي بما لا يؤثر على علاقتهم بالآخرين مفيد، ويساهم في خلق نظرة مختلفة وجيدة لأمورهم الحياتية غير متأثر سلبا بالمرض"، مستطردة: "وأخيرًا أفكر ما إذا كان سيعطي الكتاب أمل لزميلاتي المقاتلات أسوة بما حدث مع كتابي الأول، وهل سيساعدني مجددًا للتخلص من الشحنة المكبوتة".

وذيلت تصريحها بالقول: "فأنا الآن أستمع لأراء متابعيني والمهتمين عبر حسابي بتويتر".