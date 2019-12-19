وزير التموين يبحث مع الشركات الإيطالية إنشاء منطقة تجارية ولوجستية- صور

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كتب- محمد سامي:

بحث وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، مع الشركات الإيطالي إمكانية إنشاء منطقة تجارية ولوجستية تشمل خدمات الصناعة، التجارة، السكن، الترفية، السياحة، قاعات للمعارض والمؤتمرات، مما يعظم من العائد الاقتصادي للتجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني لورش عمل المنتدى المصري - الإيطالي لمناقشة آفاق ومجالات التعاون المشترك بين الشركات الإيطالية والمصرية لتبادل المباحثات والخبرات بين الشركات ذات النشاط المشترك في مجالات الصوامع، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، المراكز التجارية اللوجستية المتخصصة.

وأشار المصيلحي إلى أن وزارة التموين لديها خريطة بالمناطق التجارية واللوجستية لكافة محافظات الجمهورية، مطالبا الشركات الإيطالية المعنية بإنشاء المراكز التجارية بضرورة اختيار المناطق المناسبة لإنشاء مثل هذه المناطق والمراكز.

وأكد على ضرورة تواجد الخدمات اللوجستية، والكثافات السكانية للاستفادة من القوة الشرائية.

وشدد المصيلحي على أهمية الوصول إلى اتفاقات محددة بين الشركات الإيطالية والمصرية ووضع مجالات التعاون التي تم مناقشتها موضع التنفيذ لتعظيم الاستفادة من عائد هذه المشروعات المزمع التوصل لاتفاقات بشأنها.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها لديها عظيم الاهتمام بالاستثمار في المراكز والأنشطة التجارية داخل مصر باعتبارها سوق واعد في شتى المجالات الاستثمارية وخاصة المجال الخاص بالتجارة الداخلية.