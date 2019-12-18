سعفان: تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد، من خلال مديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال "سعفان" في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تسليم البطانيات لمواجهة ظروف الجو البارد، فضلا عن شمول هذه الفئة بالمساعدات العينية للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وخاصة أن نسبة كبيرة منهم من خارج المحافظة.

وأضاف أن ذلك جاء يأتي إطار إهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرًا لما تمثله هـذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير، أن الوزارة أولت اهتماما بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلائم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة .

وفي نفس السياق قال أحمد طليب مدير عام مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، إن المديرية سوف تستمر في تقديم كل الدعم والمساعدات المالية من خلال اللائحة المالية الجديدة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.