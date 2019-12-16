محافظ الجيزة: إيقاف جميع التصاريح الصادرة لسير "التوك توك"

الجيزة- أ ش أ:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كتابا دوريا تضمن قرارا بإلزام كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة منها لتسيير مركبات "التوك توك"، على أن تكون الجهة الوحيدة المنوط بها ترخيص مركبات "التوك توك" هي الإدارة العامة للمرور.

وجاء قرار محافظ الجيزة بعد ما تلاحظ من تعدد الجهات المصدرة لتراخيص "التوك توك"، وذلك لحسن سير العمل وانتظامه بما يعود بالمنفعة على الصالح العام.​