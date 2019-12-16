بأرقام العمارات.. بدء تسليم شقق الإسكان الاجتماعي في الـ800 فدان بأكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز أكتوبر الجديدة، تسليم عمارات شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان.

وقال المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إن عدد العمارات الجاري تسليها أكثر من 60 عمارة بواقع 1440 وحدة سكنية.

وأضاف لـ"مصراوي"، أن مدينة أكتوبر الجديدة تستحوذ على أكبر عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يصل إجمالي الشقق بالمدينة لـ40 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة تشهد طرح عدد كبير من المحال التجارية للمواطنين داخل محور الإسكان بمنطقة الـ800 فدان، في إطار تدعيم المنطقة بالخدمات الكاملة.

وينشر "مصراوي" أرقام العمارات، وشركات المقاولات المنفذة لهذه العمارات، والتي جاءت على النحو التالي:

شركة أبناء سوهاج أرقام عمارات، 96 :106 ومن 110 : 117 و428 و432.

شركة بني سويف أرقام عمارات 368 و369، ومن 370 : 379.

شركة رفعت أرقام عمارات، 133 : 139و189 : 192، و218، 220، 187، 188، 200، 202.

شركة برنت أرقام عمارات 145 : 155.

شركة الفتح أرقام عمارات 156 : 163.

شركة طيبة أرقام عمارات 84، 86 ، 120 121.

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