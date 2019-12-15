وكيل الأزهر يفتتح المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين

كتب- محمود مصطفى:

افتتح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، فعاليات المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وحضر الافتتاح لفيف من قيادات الأزهر، والشخصيات العامة، و(32) من المعلمين والطلاب والمشرفين من كل منطقة أزهرية.

وتستمر فعاليات المعرض الذي ينظمه قطاع المعاهد الأزهرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.