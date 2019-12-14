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الأوقاف: "حقوق الشباب وواجباهم" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

06:26 م السبت 14 ديسمبر 2019
الأوقاف: "حقوق الشباب وواجباهم" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حقوق الشباب وواجباتهم موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب- محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "حقوق الشباب وواجباتهم"، بالتزامن مع انعقاد منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مشيرة إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وشددت وزارة الأوقاف، على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

حقوق الشباب خطبة الجمعة وزارة الأوقاف

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