الري: الأمطار ترفع مناسيب مصرف البطس بالفيوم

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الاستعداد الشتوي الخاص بمتابعة مناسيب المياه بمصرف البطس بالفيوم، تبين ارتفاع منسوب المياه بصورة مفاجئة وأيضا في مصارف القواطع الشرقي والغربي بسبب هطول أمطار غزيرة تم التطهير أمام وخلف كوبري عبدالعظيم.

وأضافت الوزارة، اليوم السبت، أن التنسيق بين كافة أجهزة الوزارة في مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا وتم تخفيض المناسيب خلف محطة اللاهون والمرور على محطة القاطع الشرقي والقاطع الغربي للاطمئنان على مداومة التشغيل.

وأشارت إلى أنه تم إصلاح الأعطال بإحدى وحدات محطة القاطع الشرقي وعدد الوحدات المعاملة الآن بها 5 وحدات إحداها ديزل، بالإضافة إلى الوحدة الموجودة بمحطة القاطع الغربى وانخفاض منسوب المياه 15 سم، وتم أيضا فتح السد الترابي أمام مفيض مصرف القاطع الشرقي على بحيرة قارون، كما بدأ منسوب المياه في مصرف البطس في الاستقرار ثم الانخفاض بمعدل 1 سم كل ساعتين تقريبا، وتم التأهب والاستعداد لأي طارئ وتوفير المعدات اللازمة والتنبيه على مهندسي الوزارة بمداومة المتابعة.​

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