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اليوم.. انطلاق اليوم الثاني من مفاوضات سد النهضة في واشنطن

08:00 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
اليوم.. انطلاق اليوم الثاني من مفاوضات سد النهضة في واشنطن

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

ينطلق اليوم الثلاثاء، ثاني اجتماعات مفاوضات سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة؛ برعاية وزير الخزانة الأمريكي.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا؛ في العاصمة الأمريكية واشنطن، 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية؛ ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.​

فاوضات سد النهضة واشنطن إثيوبيا مصر

الخبر التالى:

وزيرا الخارجية والري يكشفان تفاصيل اجتماع سد النهضة في واشنطن
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